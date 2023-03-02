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Общество

Новая выставка «Непобедимая красота» откроется в музее-заповеднике «Изборск»

Фото из группы «Музей-заповедник «Изборск»

С 6 марта в Государственном музее-заповеднике «Изборск» открывается выставка «Непобедимая красота», сообщает группа «Музей-заповедник «Изборск».

Работники музея-заповедника делятся закулисной жизнью и подготовкой выставки к открытию.

В монтаже участвуют академик, заслуженный художник России, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Александр Крылов и ученики мастерской церковно-исторической живописи. Молодой художник Алексей Гира впервые в Изборске, и для него большая честь представить свои работы в новом выставочном зале музея-заповедника.

Фото из группы «Музей-заповедник «Изборск»

На выставке «Непобедимая красота» можно будет увидеть дипломную работу Алексея, посвящённую росписям храмового комплекса во имя Спиридона Тримифунтского, запланированного к строительству в Краснодаре.

На выставке представлены две картограммы с росписями храма XIX века в Угличе, в создании которых принимало участие несколько студентов мастерской Александра Крылова, в том числе и Теводрос Абебау Зелеке из Эфиопии: он планирует посвятить свою будущую дипломную работу восстановлению утраченных фрагментов росписи этого храма.

Открытие выставки 6 марта в 14:00 по адресу Изборск, ул. Печорская, д. 37. Выставка работает ежедневно до 31 марта.

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