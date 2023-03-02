Соревнования по ралли начнутся в Псковской области с 26 апреля

20:54, 02 марта 2023, ПАИ

С 26 апреля по 1 октября в Псковской области пройдут соревнования по ралли, сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Губернатор Михаил Ведерников поручил создать организационный комитет по участию в организации и проведении соревнования по ралли, комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обеспечить в пределах своих компетенций необходимые мероприятия по подготовке и проведению соревнований.

26 апреля – 30 апреля на территории Пустошкинского района пройдёт девятый этап Кубка России по ралли, первый этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» – ралли «Голубые озёра – 2023».

24–28 мая на территории города Пскова, Печорского и Палкинского районов состоится третий этап чемпионата России по ралли, второй этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» – ралли «Псков-2023».

5–9 июля в Опочецком, Себежском и Красногородском районах пройдёт девятый этап Кубка России по ралли, третий этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» – ралли «900 озёр».

27 сентября – 1 октября на территории Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого и Пушкиногорского районов пройдёт финальный этап Кубка России по ралли, финальный этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» – ралли «Пушкинские Горы – 2023».