Проблемы экологического просвещения населения обсудили в Бежаницах

21:31, 02 марта 2023, ПАИ

Сегодня на базе Бежаницкой центральной районной библиотеки прошла IV Псковская областная научно-практическая экологическая конференция на тему «Экологическое просвещение населения в целях устойчивого развития территории», сообщает корреспондент газеты «Сельская новь».

В работе конференции приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, федеральных, государственных и муниципальных учреждений культуры, образования, природопользования и охраны окружающей среды, специалисты в области экологического просвещения, общественных организаций.

Собравшихся поприветствовал глава Бежаницкого района Сергей Михеев: «С точки зрения темы конференции наш район уникален тем, что у нас в районе одновременно находятся самая высокая точка в регионе и одна из самых низких: Бежаницкая возвышенность и огромные болотные массивы, охраняемые Полистовским заповедником. Мы стараемся вместе много делать для того, чтобы наш район был одним из центров экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения в области».

На конференции состоялся обмен мнениями и опытом работы в области экологического просвещения населения. В целях устойчивого развития территории были вынесены предложения об оказании методической и консультативной помощи в реализации просветительской работы, о выявлении и продвижении лучших экологических проектов.

Кроме того, центральным районным, городским и сельским библиотекам предложено продолжить развитие партнёрских связей с организациями в области экологического просвещения, регулярно проводить мероприятия экологической направленности, уделять особое внимание подрастающему поколению в сохранении окружающей среды и активно принимать участие в различных экоконкурсах на получение грантов.

Организаторами конференции, приуроченной к Году педагога и наставника в Российской Федерации, выступили ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова» и Бежаницкая ЦРБ им. А. П. Философовой – подструктурное подразделение МБУК «Бежаницкий РЦК».