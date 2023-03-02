Работы по газификации поселка Куньи продолжаются

22:47, 02 марта 2023, ПАИ

Глава Куньинского района Олег Лебедев совместно с представителями АО «Газпром газораспределение Псков» провели обследование территорий газорегуляторных пунктов, от которых будет запитана газораспределительная сеть поселка Кунья. Об этом глава района сообщил в своем telegram-канале.

Завтра планируется установка муфт соединения, для этой цели уже подготовлены котлованы.

«Мероприятия, необходимые для пуска газа, начаты», - подытожил Олег Лебедев.