Работы по газификации поселка Куньи продолжаются
Глава Куньинского района Олег Лебедев совместно с представителями АО «Газпром газораспределение Псков» провели обследование территорий газорегуляторных пунктов, от которых будет запитана газораспределительная сеть поселка Кунья. Об этом глава района сообщил в своем telegram-канале.
Завтра планируется установка муфт соединения, для этой цели уже подготовлены котлованы.
«Мероприятия, необходимые для пуска газа, начаты», - подытожил Олег Лебедев.
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