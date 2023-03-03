Военно-спортивный праздник прошёл в Себежской школе

23:47, 02 марта 2023, ПАИ

В Себежской средней школе завершился месячник военно-патриотического воспитания учащихся среди 8–11-х классов, сообщает газета «Призыв».

2 марта в спортивном зале Себежской средней школы прошёл военно-спортивный праздник «Умелый боец везде молодец» в честь завершения месячника военно-патриотического воспитания.

Поприветствовать и поздравить ребят приехал комендант пограничной комендатуры в городе Себеже пограничного управления ФСБ России Сергей Корольков, судьями были служащие пограничных войск, старшеклассницы-учащиеся и председатель Совета ветеранов пограничной службы Ирина Лемешевская, давний друг и помощник педагогов школы.

В празднике приняли участие семь команд учащихся 8–11-х классов. Команды смешанные: в строевой подготовке, надевании противогаза, разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина, стрельбе из пневматической винтовки принимали участие и юноши, и девушки, причём последние показывали отличные знания и умения, ни в чём не уступая мальчишкам.

Ребята прошли серьёзную подготовку с руководителем и организатором праздника Геннадием Мелешенко. Технические паузы заполняли самодеятельные артисты: читали стихи, пели тематические песни, вальсировали. В ожидании решения жюри весь зал дружно спел «Катюшу».

В этом году места распределили так следующим образом: 8-й «А» класс занял третье место, 11-й «Б» класс на втором месте, 11-й «А» на первом месте по итогам соревнований. Были вручены грамоты за лучшее время в разборке автомата, снаряжении магазина, самому меткому стрелку и т. п.

Конкурс показал, что ребята серьёзно относятся к военной науке, с интересом посещают основные и дополнительные занятия, имеют основные навыки военной подготовки.

«Будущие защитники своего Отечества, большого и малого, у нас точно есть. Сегодня мы в этом убедились», — подвела итог соревнований Ирина Лемешевская.