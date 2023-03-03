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Общество

Овсяное печенье советует печь сегодня народный календарь

По поверью, в этот день Бог брался за соху и борону, проверяя, готовы ли они к весенним полевым работам. Так же поступали и крестьяне — осматривали инвентарь. Соответственно, работы прибавлялось у кузнецов — рачительные хозяева несли инструменты на починку.

В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли «овсяники» – овсяное печенье. Кстати, его несложно приготовить и сейчас — рецепт прост: по 400 г овсяной и пшеничной муки, 250 мл теплого молока, 300 г сахара, 1 столовую ложку крахмала, 2 чайные ложки соды и 200 г сливочного масла нужно размешать, раскатать, вырезать стаканом «круглешки» или «полумесяцы» и испечь.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла.

Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Ярило — мифологический персонаж, имя которого древние славяне связывали с солнцем и плодородием.

Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

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