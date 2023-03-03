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Общество

Всемирный день слуха отмечается сегодня

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха, известный как Всемирный день слуха, сообщает calend.ru.

Предполагается, что в этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом.

В свою очередь, ВОЗ обещает оказывать государствам, состоящим в организации, всестороннюю поддержку при разработке и осуществлении национальных программ лечебной и профилактической помощи людям с заболеваниями ушей и проблемами со слухом.

На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. Миллионы людей во всем мире живут с инвалидизирующей потерей слуха. По данным ВОЗ, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек во всем мире – то есть каждый четвертый – будут страдать той или иной степенью потери слуха.

Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснуха, корь, свинка, менингит, — а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума.

По мнению медиков, более половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе превентивных мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и ребенка, обеспечение гигиены труда.

Кроме того, врачи дают советы родителям. В частности, рекомендуется следить, чтобы в уши ребенка не попадала грязная вода; не шлепать ребенка, особенно по ушам; обучать детей не вставлять в уши посторонние предметы; в случае каких-либо тревожных симптомов немедленно обращаться в больницу.

Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, таких как ночные клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры. Современные технологии становятся все более распространенными, и зачастую такие устройства, как аудиоплееры, используются для прослушивания музыки с небезопасными уровнями громкости и в течение продолжительного периода времени. Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха.

По оценкам ВОЗ, более 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания. Более 43 миллионов человек в возрасте 12-35 лет по разным причинам имеют потерю слуха, приводящую к инвалидности.

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