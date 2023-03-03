Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага

Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер.

«Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является «случаем вандализма» на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — говорится в публикации.

Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

ФОТОФАКТ «Поцелуй» Венеры и Юпитера
03 марта 2023

Суд назначил компенсацию пострадавшей в верёвочном парке псковичке
02 марта 2023

Машина Росгвардии подорвалась в ходе зачистки территории у села Сушаны
02 марта 2023

Военно-спортивный праздник прошёл в Себежской школе

02 марта 2023

Гироскутеры и электросамокаты получили статус транспорта

02 марта 2023

Определились кандидаты на досрочные выборы главы Пушкинского района
02 марта 2023

Работы по газификации посёлка Кунья продолжаются
02 марта 2023

Псковичей напугало явление сближения планет


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...