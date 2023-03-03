В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага
Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер.
«Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является «случаем вандализма» на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — говорится в публикации.
Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.
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