В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага

07:25, 03 марта 2023, ПАИ

Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер.

«Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является «случаем вандализма» на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — говорится в публикации.

Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.

