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Экономика

Средняя цена на смартфоны в России упала ниже 20 тысяч рублей

За прошлый год средняя стоимость смартфонов в России снизилась почти на 20 процентов — с 23 300 до 19 200 рублей. Такие данные предоставила «Ведомостям» аналитическая компания GS Group.

Согласно оценкам Telecom Daily и Wildberries, цена упала до 19 500 рублей или 15 000 рублей соответственно. Подтвердили тенденцию операторы Tele2, «Мегафон», МТС, а также группа «М.видео-Эльдорадо». Представитель компании отметил, что большая часть продаж пришлась на устройства китайских брендов — 65 процентов в количественном выражении против 50 процентов годом ранее. Самыми популярными у россиян марками в 2022 году стали Xiaomi, Realme, Samsung, Apple, Tecno.

Динамика объясняется уходом с рынка дорогих моделей брендов Apple и Samsung, считают в GS Group. Снижение цен также связано с укреплением рубля, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, а бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин называет причиной удешевления общее падение расходов россиян на необязательные траты и выбор в пользу более бюджетных моделей устройств.

Эксперты прогнозируют, что в текущем году средняя цена, скорее всего, вырастет — по разным оценкам, в пределах 21-23 тысяч рублей. Параллельно увеличатся также продажи устройств, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что в 2023 году будет реализовано 26 миллионов смартфонов.

Однако возникнут трудности с и так сложным ввозом в Россию продукции Apple даже по параллельному импорту, предупреждает Бурмистров. Это связано с новыми американскими санкциями, согласно которым в страну запрещается поставлять бытовую технику и смартфоны дороже 300 долларов. Ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры.

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