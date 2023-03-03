В Совфеде предлагают проект по «переселению» заключенных

09:58, 03 марта 2023, ПАИ

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направляет на заключение в правительство законопроект, по которому ФСИН предлагается предоставить право «переселять» заключенных в колонии в других регионах, где они смогут полноценно работать.

«Статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ дополнить частью второй: «При отсутствии в субъекте РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта РФ, в котором имеются условия для его трудоустройства», - говорится в документе, передает РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что общественно полезный труд осужденных является средством исправления и обязанностью, одним из составляющих процесса отбывания наказания. В силу указанных причин осужденные привлекаются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

При этом в настоящее время в ряде исправительных учреждений территориальных органов ФСИН России остро стоит вопрос с нехваткой свободных трудовых ресурсов из числа осужденных к лишению свободы при наличии незадействованного производственного оборудования. Например, в республиках Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Красноярском крае, Архангельской, Белгородской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской областях.

При этом в значительном количестве трудовые ресурсы имеются в других субъектах, например в республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Кемеровской области, где отсутствует возможность 100% трудоустройства в соответствии с требованиями статьи 103 УИК РФ («Привлечение к труду осужденных к лишению свободы»).

Учитывая дефицит осужденных, подлежащих обязательному привлечению к оплачиваемому труду, а также задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой РФ, предлагается внести изменения в статью 73 УИК РФ с целью обеспечения полной занятости осужденных, подлежащих привлечению к оплачиваемому труду, а следовательно, «с целью обеспечения погашения исковых требований (ущерба), а также возмещения расходов, затраченных на содержание осужденных в период отбывания наказания», отмечается в документе.

Кроме того, «работа в период отбывания наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных в связи с тем, что осужденный не утрачивает профессиональные навыки и может продолжать производственную деятельность после освобождения», считает Кутепов.