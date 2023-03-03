Куда жаловаться на интернет-магазины, объяснили псковичам

10:18, 03 марта 2023, ПАИ

Как и куда можно подать жалобу на интернет-магазины, объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Для начала [жалобу надо подать. - Прим. ред.] в сам интернет-магазин. А в случае неудовлетворения вашего требования можно обратиться с жалобой к нам», - ответили в ведомстве на вопрос псковички.

Обращение можно подать в электронном виде по ссылке https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ или направить по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а.