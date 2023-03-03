Коньяк и одежду похитила безработная псковичка у пенсионерки

11:01, 03 марта 2023, ПАИ

Коньяк и одежду похитила безработная 34-летняя ранее судимая псковичка у пенсионерки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 1 февраля по 1 марта из дачного дома в деревне Малая Гверстонь Печорского района, отжав стекло из оконной рамы, неизвестным была совершена кража бутылки коньяка, продуктов питания и одежды. О произошедшем в полицию завила пенсионерка из деревни Борисовичи Псковского района.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский», установлена безработная, ранее уже судимая за кражу жительница Псковского района, подозреваемая в совершении противоправного деяния.

Женщина дала признательные показания. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. При обыске часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование, в рамках которого выясняется возможная причастность подозреваемой к совершению и других преступлений», - отметили в ведомстве.