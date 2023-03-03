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Происшествия

Почти полмиллиона рублей алиментов выплатил великолучанин

Более 460 тысяч рублей задолжал великолучанин, уклоняясь от уплаты алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

«В ОСП города Великие Луки на исполнении находилось исполнительное производство в отношении великолучанина о взыскании алиментов на содержание детей. В ходе исполнения должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства. В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и запрет на выезд из Российской Федерации», - рассказали в ведомстве.

После принятых мер должник продолжил не платить алименты и уехал в Санкт-Петербург. Судебные приставы выяснили новое место работы должника и направили туда постановление об обращении взыскания на заработную плату.

После этого должник приехал на личный приём к судебному приставу-исполнителю и оплатил всю задолженность, после чего денежные средства передали детям.

Исполнительное производство по алиментным платежам направлено по месту работы должника для удержания периодических платежей.

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