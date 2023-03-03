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Спорт

Производители спортивного инвентаря и оборудования получат господдержку

Правительство запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования, сообщили в Telegram-канале правительства России.

В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на эти цели предусмотрено 914,5 млн рублей, в том числе 301 млн рублей – на 2023 год. Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн рублей.

При помощи этих средств предприятия смогут возместить затраты на создание и производство пилотной партии продукции и косвенные затраты, связанные с созданием и направлением пилотной партии для проведения испытаний и последующего запуска ее в серийное производство.

Субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования запускается по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

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