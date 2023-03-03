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Студентка ПсковГУ в Великих Луках ответит за попытку дать взятку преподавателю

Студентка ПсковГУ в Великих Луках ответит за попытку дать взятку преподавателю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении учащейся в высшем учебном заведении девушки по факту дачи взятки декану университета, то есть за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

В январе 2022 года студентка филиала ПсковГУ в г. Великие Луки, не желая самостоятельно сдавать сессию, передала декану факультета учебного заведения взятку в размере 65 тыс. рублей.

Санкция ч. 3 ст. 291 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

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