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Общество

Питание для школьников младших классов в Пскове остается бесплатным

Ряд изменений в Положение о финансировании расходов на питание учащихся начальной школы внесли депутаты Псковской городской Думы.

Школьное питание для учеников 1-4 классов в школах останется бесплатным. Оно так же продолжает финансироваться за счет бюджета.

В этом году на питание младшеклассников с ограниченными возможностями здоровья человека будет выделяться 123,56 рубля в день. На детей из малоимущих семей - 113,56 рубля в день.

На учеников, которые проходят обучение на дому, к тому же имеют ограничения по здоровью, — 64,5 рубля в день. На остальных учеников — 73,56 рубля в день.

Как подчеркнул депутат городской Думы Сергей Литвиненко, впервые выделяются средства именно на категорию детей, которые проходят обучение на дому. Ранее на эту категорию школьников средства не выделялись.

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