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Общество

Центр спецсвязи в Пскове признан виновным в завышении цен на перевозку лекарств

В Псковской области Главный центр спецсвязи признан виновным в слишком высоких ценах на перевозку лекарств. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского управления федеральной антимонопольной службы России Ириной Белоконь.

В 2022 году достигнуты положительные результаты по делу в отношении Главного центра специальной связи по факту установления монопольно высокой цены на услугу по перевозке наркотических средств и психотропных веществ на территории Псковской области, пояснила Ирина Белоконь.

По ее словам, в рамках дела специалисты провели две судебные экономические экспертизы по определению обоснованности установленной цены.

«Заказчиками услуги по перевозке наркотических средств и психотропных веществ являлись все медицинские учреждения Псковской области, в связи с чем завышение стоимости услуги по перевозке приводило к дополнительному расходованию бюджетных средств. Дело содержит важнейший социальный аспект, так как конечными потребителями лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, являются тяжело больные люди», - отметила Ирина Белоконь.

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