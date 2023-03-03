В Пскове упростят порядок согласования вывесок на фасадах зданий

11:31, 03 марта 2023, ПАИ

Порядок согласования вывесок на фасадах зданий и сооружений в Пскове будет упрощен. Такое решение приняли депутаты ПГД в ходе 8-й сессии, внеся изменения в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

При этом предприниматели будут освобождены от дополнительной финансовой нагрузки в виде штрафов, которые они были вынуждены платить

Вместе с этим утвержден более эффективный алгоритм работы по приведению вывесок на фасадах зданий и сооружений. Цель, как было подчеркнуто на сессии, - сохранение внешнего историко-архитектурного облика города.

Как отметила докладчик по данному вопросу, начальник Контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова, практическая работа по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом показала несовершенства: там присутствовали дублирующие нормы, создавались трудности для понимания сути правил размещения вывесок и дизайн-кода в целом. Поэтому было решено изложить правила размещения вывесок и дизайн-кода в отдельном документе.