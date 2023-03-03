Более 1200 жалоб обработали в псковском УФАС в 2022 году
В 2022 году в Псковское УФАС поступило 1 227 жалоб, обращений и заявлений. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского управления федеральной антимонопольной службы России Ирина Белоконь.
«Удалось установить нарушения в 251 случае. Относительно недобросовестной рекламы было 26 обращений, подтвердились нарушения в семи случаях», - уточнила руководитель.
По ее словам, сумма наложенных штрафов по итогам прошлого года составила более 20 млн рублей, взыскать удалось более 40 млн рублей.
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