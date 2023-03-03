Более 1200 жалоб обработали в псковском УФАС в 2022 году

11:45, 03 марта 2023, ПАИ

В 2022 году в Псковское УФАС поступило 1 227 жалоб, обращений и заявлений. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского управления федеральной антимонопольной службы России Ирина Белоконь.

«Удалось установить нарушения в 251 случае. Относительно недобросовестной рекламы было 26 обращений, подтвердились нарушения в семи случаях», - уточнила руководитель.

По ее словам, сумма наложенных штрафов по итогам прошлого года составила более 20 млн рублей, взыскать удалось более 40 млн рублей.

