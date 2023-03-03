Три детские площадки оборудуют в Пскове в этом году

11:44, 03 марта 2023, ПАИ

Три детские площадки оборудуют в Пскове в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Детский игровой комплекс, снаряды для воркаута, качели с цепными подвесами, домик-беседка, качалка-балансир, кабинки для переодевания, скамейки и урны. Это наполнение одной из трех площадок», - уточнил Борис Елкин.

Обустроенное пространство появится на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной. Псковичи сами выбрали эту территорию и активно голосовали в прошлом году за ее благоустройство. Подрядчик приступит к работам, как только позволят погодные условия. По контракту объект должен быть готов к 30 июня.

Еще две детские игровые площадки будут установлены во дворе домов между Октябрьским проспектом, улицами Металлистов и Гражданской и у дома № 15 на улице Госпитальной.