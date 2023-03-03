Медалями «За заслуги перед Псковом» наградят троих горожан

11:54, 03 марта 2023, ПАИ

На сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, депутаты приняли решение наградить медалью «За заслуги перед Псковом» Петра Василевского, Ирину Галковскую и Наталью Сидорову. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Петр Василевский является почетным председателем регионального отделения Российского Красного Креста. Общий стаж его работы - 51 год, из них 16 лет - в должности председателя регионального отделения Российского Красного Креста.

Им были реализованы многие социально значимые проекты, направленные на охрану здоровья и повышение качества жизни наиболее уязвимых групп псковичей, среди которых особое место занимает решение проблем воспитания и развития детей и подростков, забота об инвалидах и пожилых людях.

Ирина Галковская работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Общий стаж ее работы - 40 лет, из них 28 лет она трудится в системе общего образования. Хорошо известна в профессиональном сообществе Пскова, принимала участие в разработке программ развития муниципальной системы образования Пскова и создании муниципальной методической службы.

Наталья Сидорова работает инструктором по физической культуре детского сада № 27 «Аленушка». Общий стаж работы составляет 48 лет, 44 года она трудится в системе дошкольного образования. Она посвятила свою профессиональную жизнь сохранению здоровья детей. Кроме того, Наталья Сидорова является педагогом-наставником.

Как отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, кандидатуры были предварительно одобрены членами социального комитета городской Думы, где отмечались их персональные заслуги и их участие в общественной деятельности.