Когда в Пскове стали массово устраивать тротуары, рассказали в архиве

12:10, 03 марта 2023, ПАИ

Госархив Псковской области в своем Telegram-канале рассказал, когда в Пскове стали массово устраивать тротуары. Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении Псковской городской думы за 1876 год. Так, 19 марта было решено: «тротуары должны быть устроены в течение 4 лет, начиная с 1876 года».

В этом же документе приведены требования. Тротуары следовало делать по обеим сторонам улиц. И не важно, выстроены на этом участке дома или территория пока пустует.

«В центре города по улицам: Великолукской, Сергиевской, Новгородской, Садовой, Петропавловской, Губернаторской, Ивановской и Плоской дозволяется мостить тротуары плитой, гранитом, асфальтом и щебнем с гравием. В прочих же частях и улицах г. Пскова дозволяется сверх означенных материалов устраивать тротуары из мелкого булыжника», - определила гордума.

В этих же материалах есть данные о технических характеристиках: тротуары должны быть шириною не менее 2½ аршин по Великолукской и Сергиевской улицам, а по прочим улицам 2 аршина. «По линии тротуаров должны быть устроены каменные или деревянные столбики над поверхностью тротуаров не более ½ аршина вышины и расстоянием один от другого от 1 до 2 саженей», - и тут же добавлялось, что тротуары должны быть ровными, на них нельзя складывать товары, мешки и ящики (за исключением часов разгрузки). А домовладельцы должны следить за чистотой, убирать снег, делать канавки для стока воды, не выбрасывать на эти участки городских улиц нечистоты.