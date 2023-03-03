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Общество

Бюджет Пскова увеличился на 256 млн рублей

Доходная часть бюджета Пскова увеличилась на 256 млн 684 тыс. рублей. С докладом перед депутатами об изменении в бюджете  выступила начальник Финансового управления Пскова Тамара Винт в ходе 8-й сессии Псковской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, большая часть поступившей безвозмездной субсидии, а именно 252,5 млн рублей будет направлено на завершение строительства школы на 525 мест на ул. Киселева в областном центре.

1,9 млн рублей - на установку недостающих дорожных знаков над проезжей частью автомобильных дорог, 3,1 млн рублей - на содержание дорог.

На реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений - 5 млн рублей, на благоустройство территории парка имени 300-летия прокуратуры и приобретение для него элементов благоустройства с последующей установкой - 2,3 млн рублей.

 

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