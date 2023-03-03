Участники «Медиаразведки» посетили Изборский музей

14:09, 03 марта 2023, ПАИ

Команда блогеров из «Медиаразведки» 3 марта посетила Изборский музей-заповедник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника.

Журналисты, блогеры, фотографы и работники СМИ, участвующие в «Медиаразведке», осмотрели Изборскую крепость, посетили Никольский храм, спустились в тайный ход к воде, прогулялись по крепостной стене и осмотрели окрестности Изборска со смотровой площадки башни Луковка.

Московский тревел-блогер Павел Гнилорыбов отметил, что еще лет 10-15 назад люди практически не испытывали интереса к старинной русской фортификации, не мыслили маленькими городами и поселениями. Он подчеркнул, что очень здорово, что есть такие места, как Изборск, расположенные недалеко от регионального центра, куда благодаря удобной логистике можно поехать на выходные всей семьей.

«Классно, что Псковская область преодолела вот этот существовавший в русском туризме диктат Золотого кольца, когда люди думали, что Древняя Русь — это только Суздаль. Я сам экскурсовод и историк. Очень часто люди спрашивают: «Какую бы нам старину посмотреть? Мы во Владимире уже всё облазили». Я понимаю, что их взгляд рассчитан только на два часа от Москвы, и поэтому посылаю их в Псков и в Новгород, чтобы действительно посмотреть памятники архитектуры, которых здесь в десятки раз больше», - отметил он.

Последним пунктом посещения в Изборске стал выставочный зал музея-заповедника. Членам «Медиаразведки» представилась уникальная возможность увидеть монтаж выставки «Непобедимая красота». О выставочном зале и проектах, которые планируется реализовать в нём в ближайшее время, рассказала директор музея-заповедника Наталия Дубровская.

«Медиаразведка» — проект сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в рамках которого журналисты, блогеры и фотографы открывают для себя самые разные регионы России и другие страны, знакомятся с их важнейшими достопримечательностями, необычными вариантами досуга и локальной кухней.

Члены «Медиаразведки» приехали в Изборский музей в заключительный день поездки: сегодня им предстоит посетить ещё несколько объектов в Печорском районе.