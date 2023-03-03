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Общество

До -4 градусов опустится температура в Псковской области 4 марта

Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 4 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег, местами умеренный, днём будут осадки в виде мокрого снега.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -4 до +1 градуса.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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До -4 градусов опустится температура в Псковской области 4 марта

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