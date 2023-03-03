Петербуржец получил срок за сбыт наркотиков в Пскове

14:53, 03 марта 2023, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за незаконный сбыт и хранение наркотических веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что 31 марта 2022 года мужчина, работавший закладчиком наркотических средств в интернет-магазине, прибыл в Псков по поручению своего куратора, где разложил 13 закладок с мефедроном общей массой 480 г. При задержании сотрудниками полиции при нем было обнаружено 0,97 грамма 2-пирролидина.

Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.