Россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть в майские праздники

15:10, 03 марта 2023, ПАИ

Туристический сезон для россиян начинается в мае. Стало известно, какие курорты и города станут отличными бюджетными вариантами в это время, пишет РИА ФАН.

Среди недорогих вариантов отдыха отмечают такие пункты, как Астрахань, Волгоград, Калининград и Ростов-на-Дону. Все эти города позволяют увидеть не только исторические достопримечательности, но и отдохнуть на природе.

Анапа и часть абхазских курортов могут предложить бюджетные варианты отдыха. Также эксперты предлагают остановить выбор на Самаре, Тольятти, Горячем Ключе. В них не так много туристов, поэтому шанс забронировать хорошее место по доступной цене еще есть.

Независимо от курорта, важно помнить, что в майские праздники многие отели и курорты завышают стоимость проживания и досуга. Итоговая сумма может быть в полтора-два раза выше, чем в обычное время. Поэтому стоит заблаговременно интересоваться подобными мелочами, советуют специалисты.