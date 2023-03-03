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Общество

Что нельзя рассмотреть с помощью МРТ, уточнил рентгенолог из Пскова

Что нельзя рассмотреть с помощью МРТ, рассказал в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-рентгенолог Иван Алексеев.

«Например, трёхмиллиметровый полип в кишке мы на МРТ не увидим, потому что аппарат делает «срез» каждые 6 миллиметров, и полип просто не попадёт в поле зрения аппарата, - пояснил Иван Алексеев. - И мы всегда рекомендуем приносить с собой старые исследования, которые вы делали иным или тем же самым способом. Лучше принести больше, чем меньше. Поверьте, списывать мы не будем, это необходимо, чтобы отследить динамику состояния».

Иван Алексеев уточнил, что МРТ делает не врач-рентгенолог, а лаборант, но доктор всегда следит за исследованием и позже составляет описание снимка.

 

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