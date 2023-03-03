Выставка «Архитектурные увражи» открылась в Пскове

16:00, 03 марта 2023, ПАИ

Выставка «Архитектурные увражи» (город Шахты Ростовской области) Александра Головинского открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. В экспозицию вошли графические произведения разных лет, посвященные в большинстве своем русскому зодчеству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной библиотеке.

«Термин «увраж» можно понимать по-разному: в значении фолианта, то есть как старинную книгу большого формата, украшенную гравюрами, или же в значении труда, работы, произведения. В любой трактовке это слово верно характеризует выставку», - говорится в сообщении.

Изображения посвящены архитектуре или среде, которую она формирует (город или деревня). Это точное воспроизведение зданий русского севера (Архангельск, Соловки, Тотьма), юга (Ростовская область) и двух мегаполисов, лежащих между первым и вторым направлениями (Петербург, Москва).

Также на выставке можно увидеть несколько графических работ Илсии Головинской, супруги Александра. Илсия - член Творческого союза художников России, профессиональный художник и педагог. Ее творчество охватывает разные техники: графику, текстиль, полимерную глину и другие.

Экспозиция открылась в фойе третьего этажа библиотеки. Она будет работать до 6 апреля.