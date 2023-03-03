Борис Елкин возобновит прямые эфиры в соцсети «ВКонтакте»

15:37, 03 марта 2023, ПАИ

О возобновлении прямых эфиров в социальных сетях по пятницам заявил глава города Пскова Борис Елкин сегодня в эфире «ВКонтакте».

«Была у меня тенденция делать прямые эфиры по пятницам. Я хочу продолжить данный опыт. Считаю, это хороший эксперимент, чтобы пообщаться с жителями, ответить на вопросы, рассказать, что происходит», - сказал Борис Елкин.

По его словам, на данный момент самый актуальный вопрос - уборка города и состояние улично-дорожных сетей.