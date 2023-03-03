Фильм о Курбатове покажут в областной библиотеке 6 марта

15:46, 03 марта 2023, ПАИ

В память о Валентине Курбатове в годовщину его смерти, 6 марта, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» покажет в Пскове фильм «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Автор этой ленты — сотрудник информационной службы музея Николай Алексеев. В кадре Валентин Курбатов размышляет о творчестве Пушкина, о том, что есть поэт для нас, сегодняшних. Идёт речь и о Михайловском XIX века — уникальном месте силы, и о сегодняшнем музее с его удивительной, пушкинской атмосферой.

Фильм был создан в 2017 году. Съёмки велись и в доме-музее поэта, и — по большей части — в усадебном парке, за околицей усадьбы, над берегом Сороти. Длятся «Михайловские прогулки» 43 минуты 49 секунд.

Показ состоится в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Представит фильм аудитории директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Начало в 16:00. Вход свободный.