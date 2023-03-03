Весенняя партитура. 102-й выпуск «Псковского телеграма»

15:48, 03 марта 2023, ПАИ

Треть муниципалитетов Псковской области успешно преобразованы в муниципальные округа. Пока одни партии успешно разбирались в перипетиях реформы, другие в привычном формате «баба яга против» пытались напустить дыму. Правда, в этом не преуспели. Тем временем, в Пустошкинском районе завершился этап выдвижения на пост главы муниципалитета. Уже очевидно, что выборы будут альтернативными. Но не все партии решились участвовать в избирательной кампании. Об этом — в новом выпуске «Псковского телеграма» сегодня, в пятницу.

Также ведущие обсудят новый «пакет пакетов» против России, платный проход в Псковский Кремль, медиаитоги февраля и долгожданный ремонт Ольгинского моста.

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на портале ПАИ и в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».