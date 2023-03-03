«Старожилы» медиарейтинга «Псковской правды» не попали в февральский топ

16:43, 03 марта 2023, ПАИ

Первая десятка медиарейтинга «Псковской правды», который издание составляет по данным «Медиалогии», претерпела заметные изменения.

Незыблемыми остались высокие позиции «большой тройки» главных ньюсмейкеров области: губернатора Михаила Ведерникова (1-е место, медиаиндекс 9 265,2), главы Пскова Бориса Елкина (2-е место, медиаиндекс 3 760,2), спикера Псковского областного Собрания Александра Котова (3-е место, медиаиндекс 1 598), митрополита Псковского и Порховского Тихона (6-е место, медиаиндекс 980).

При этом несколько «старожилов» медиарейтинга в топ-10 не попали. В их числе - депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский (16-е место, медиаиндекс 686), глава Великих Лук Николай Козловский (11-е место, медиаиндекс 794), первый вице-губернатор Вера Емельянова (23-е место, медиаиндекс 480). Это более чем нетипично: достаточно сказать, что 2022 году Николай Козловский не покидал региональный топ-10 ни разу, Александр Козловский не вошел в него всего единожды, Вера Емельянова - только четыре раза.

Региональный топ-30 по итогам февраля обновился практически на треть: в нем девять новых персон. В том числе - вице-губернатор Игорь Шатурный (27-е место, медиаиндекс 414) и и. о. председателя областного комитета по туризму Марина Егорова (30-е место, медиаиндекс 388), которые в наш рейтинг попали впервые за всю «историю наблюдений».

Курирующий темы ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной отрасли заместитель губернатора упоминался в СМИ в первую очередь в связи с грядущим 550-летием Псково-Печерского монастыря, к которому будут приурочены масштабные работы по реконструкции и благоустройству самого города Печоры. Что касается главы туристического комитета, то медийные очки ей принесла первая за долгое время пресс-конференция, которая состоялась в феврале в медиацентре ПАИ.

Также в февральский топ-30 вернулись, причем в первую десятку, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов (4-е место, медиаиндекс 1 377) и и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова (8-е место, медиаиндекс 851).

В топ-30 в феврале также вернулись (правда, в третью десятку медиарейтинга) вице-спикер Собрания Виктор Остренко (20-е место, медиаиндекс 514), бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев (21-е место, медиаиндекс 503,1), чиновники областного правительства Сергей Грахов (22-е место, медиаиндекс 491,1) и Ольга Евстигнеева (29-е место, медиаиндекс 390), депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная (24-е место, медиаиндекс 476).

Самый серьезный рост в топ-30 медиарейтинга в феврале продемонстрировали врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов (5-е место, медиаиндекс 1 109) и вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих (9-е место, медиаиндекс 823). Оба они по сравнению с январем поднялись сразу на 18 позиций.