Научный стендап на тему гренландских китов прошёл в Пскове

20:18, 27 октября 2026, ПАИ

Научный стендап, посвящённый гренландским китам, прошёл в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 27 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова

















В программе было четыре коротких выступления сотрудницы Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Марии Славиной. Она ответила на неочевидные вопросы: можно ли определить возраст кита без даты рождения, зачем учёные записывают китовые песни и в чём сходство кита и гоночного болида.

К стендап‑программе присоединились псковичи Ульяна Ледок и Роман Агер – волонтёры, участвовавшие в экспедициях. Участники показали редкие экспедиционные фото‑ и видеоматериалы и объяснили, где в России можно увидеть гренландских китов, не подвергая опасности себя и животных.

Напомним, в Охотском море, у Шантарских островов и в заливе Шелихова, обитает одна из самых редких популяций гренландских китов в мире, насчитывающая около 400 особей. Учёные ранее составили фотокаталог более чем 300 китов и научились узнавать их при повторных встречах.