Гендиректор «Экогрупп» объяснил, зачем нужна мусороперегрузочная станция в Псковском районе

20:06, 27 октября 2026, ПАИ

Строительство мусороперегрузочной станции в Псковском районе позволит сократить пробег спецтехники и не допустить резкого роста тарифов на вывоз отходов. Об этом заявил генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

Новый объект в Псковском районе, для которого на днях был объявлен аукцион, является именно мусороперегрузочной станцией. Сортировка на таких объектах запрещена законодательством, она будет осуществляться исключительно в экотехнопарке в Палкинском районе после его ввода в эксплуатацию.

Денис Кузнецов объяснил, что строительство станции необходимо для оптимизации логистики. Сейчас отходы из Пскова вывозят на полигон в Островском районе. Расстояние в одну сторону составляет 60 километров, туда и обратно – 120. За день мусоровоз, собирающий отходы во дворах, делает в среднем два рейса до полигона. Только холостой пробег по трассе составляет 240 километров, плюс ещё 20–50 километров машина проезжает по городу, при этом она должна обслужить порядка 60–70 контейнерных площадок.

В итоге средний пробег псковского мусоровоза за день достигает 300 километров, что сопоставимо с пробегом фуры. Новая станция перегрузки, которую планируют построить в деревне Ветошка (в 16 километрах от центра города против 62 километров до полигона), существенно сократит этот пробег. Малые мусоровозы будут свозить отходы на станцию, где их перегрузят в большегрузные автомобили с контейнерами объёмом 36 кубометров и прицепами.

Такая оптимизация напрямую влияет на финансовую составляющую. По словам Дениса Кузнецова, это не означает снижения тарифа, но позволяет говорить о его потенциальном неувеличении.

«Средний чек на один лицевой счёт в Псковской области составляет 112 рублей в северной зоне и порядка 92 рублей в южной. Люди считают, что это много. Я, как человек, который руководит компанией, понимаю, что это не очень много, учитывая стоимость топлива, лизинга, ремонта и зарплат. Честно говоря, нам не хватает этих денег, и тариф, который мы хотели бы видеть, конечно, больше», – отметил Денис Кузнецов.

Он подчеркнул, что если бы не строительство станции, в следующем году затраты компании возросли бы ещё сильнее. Однако после ввода объекта в эксплуатацию расходы удастся удержать примерно на текущем уровне, что позволит оказывать услугу более качественно.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе, подходящая по всем санитарным и экологическим требованиям.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ксения Григорьева объяснила, что МПС позволит снизить затраты оператора и не допустить резкого роста тарифа. Кроме того, сама станция не является объектом утилизации, обработки или размещения отходов.

«Это один из составляющих элементов транспортирования отходов. То есть на таких объектах не ведётся ни сортировка, ни накопление, ни захоронение, ни обработка отходов – это исключительно место, в котором маленький мусоровоз перегружает отходы в большой мусоровоз, тем самым сокращая транспортные плечи регионального оператора непосредственно до объектов захоронения отходов», – поясняла ранее министр.

С учётом требований СанПиН санитарно-защитная зона таких объектов составляет сто метров до жилых зданий и остальных строений и сооружений. Поэтому на сегодня можно точно отметить, что объект создаётся в соответствии с требованиями действующего законодательства, подчеркнула Ксения Григорьева.