Гендиректор «Экогрупп» рассказал, как будет устроена мусороперегрузочная станция в Псковском районе

20:34, 27 октября 2026, ПАИ

Как будет устроена мусороперегрузочная станция в Псковском районе и какие меры безопасности на ней будут предусмотрены, рассказал генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

По словам руководителя регоператора, ключевой критерий для подобных объектов – наличие твёрдого покрытия, которое обязательно должно быть гидроизолированным: это необходимо для защиты окружающей среды.

«Мы все прекрасно понимаем, что, когда мусор прессуют, из него что-то вытекает. Отходы периодически бывают влажными. Поэтому одно из самых главных правил обустройства такой станции – твёрдое гидроизолированное покрытие площадки», – подчеркнул Денис Кузнецов.

Он отметил, что при правильной эксплуатации такие объекты не создают неприятных запахов или проблем с грызунами и птицами.

Новая станция в деревне Ветошка будет расположена почти в километре от ближайших жилых домов. Как уточнил Денис Кузнецов, расстояние от границы участка объекта до границы участка с жилым домом составит 950 метров, что с большим запасом превышает требования СанПиН (санитарно-защитная зона для МПС составляет 100 метров).

Кроме того, по словам эксперта, на станции не будет длительного накопления мусора. Процесс организуют по принципу конвейера: малые мусоровозы будут разгружаться на бетонном основании, а фронтальный погрузчик в этот же момент станет перегружать отходы в большегрузные контейнеры объёмом 36 кубометров.

Проектная мощность станции составит 225 тонн отходов в сутки. Это среднесуточный объём, который будет проходить через площадку. В периоды пиковых нагрузок, например в новогодние или майские праздники, этот показатель может временно вырасти на 10–15 %. При этом мощности техники позволяет перерабатывать и вывозить гораздо большие объёмы – до 350 тонн.

В случае форс-мажорных ситуаций, например при поломке автотранспорта, отходы можно будет временно хранить на территории, но не более трёх дней и исключительно в закрытых специальных контейнерах.

По словам гендиректора «Экогрупп», станция заработает раньше, чем экотехнопарк. Это необходимо, чтобы опробовать технологические процессы. В дальнейшем в регионе потребуется построить ещё несколько подобных перегрузочных площадок.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе, подходящая по всем санитарным и экологическим требованиям.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ксения Григорьева объяснила, что МПС позволит снизить затраты оператора и не допустить резкого роста тарифа. Кроме того, сама станция не является объектом утилизации, обработки или размещения отходов.

«Это один из составляющих элементов транспортирования отходов. То есть на таких объектах не ведётся ни сортировка, ни накопление, ни захоронение, ни обработка отходов – это исключительно место, в котором маленький мусоровоз перегружает отходы в большой мусоровоз, тем самым сокращая транспортные плечи регионального оператора непосредственно до объектов захоронения отходов», – поясняла ранее министр.

С учётом требований СанПиН санитарно-защитная зона таких объектов составляет сто метров до жилых зданий и остальных строений и сооружений. Поэтому на сегодня можно точно отметить, что объект создаётся в соответствии с требованиями действующего законодательства, подчеркнула Ксения Григорьева.