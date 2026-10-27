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Гендиректор «Экогрупп»: Нормативная база в сфере отходов не успевает за ростом объёмов мусора

Нормативная база в сфере обращения с отходами не успевает за фактическим развитием событий, а объёмы производства мусора растут ежегодно. Об этом заявил генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

Фото: ПАИ

По словам эксперта, в прошлом году в Псковской области было сгенерировано 156 тысяч тонн отходов. Это эквивалентно 15 тысячам ломовозов, которые в течение года вывозили мусор.

Денис Кузнецов отметил, что, по его личному мнению, действующие нормативы накопления отходов отстают от реальной ситуации. В качестве примера он привёл среднестатистическую семью: «Если взять норматив накопления, грубо говоря, моя семья должна в месяц генерировать один куб. По факту я понимаю, что мы генерируем полтора, а то и два. Если какие-то праздники наступают, то может быть и все три».

По мнению гендиректора «Экогрупп», рост объёмов мусора связан в первую очередь с большим потреблением продукции и товаров населением. При этом эксперт подчеркнул, что отчасти это позитивный процесс, так как люди начинают лучше жить. Что касается состава отходов, он привёл такой пример: в 1990-х годах купленную в магазине колбасу заворачивали в бумагу или газету, а сейчас даже одна конфета находится в картонной коробке, а каждая из них – в индивидуальной упаковке.

«С одной стороны, это всё индивидуально, это более гигиенично, более чисто, мы уверены в этом продукте. Но, с другой стороны, это плохо для нашей окружающей среды», – резюмировал Денис Кузнецов.

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