Случаев гриппа в Псковской области не зарегистрировано – Роспотребнадзор

20:29, 27 октября 2026, ПАИ

С 19 по 25 октября в Псковской области зарегистрировано 3 254 случая ОРВИ, среди заболевших доля детей до 14 лет – 64,8 %. В Пскове выявили 1 358 случаев ОРВИ, или 41,7 % от общего количества в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю в больницы Псковской области госпитализировали 32 человека с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано, отметили в ведомстве.