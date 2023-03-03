Ребёнок выпал из окна многоквартирного дома в Печорах

17:02, 03 марта 2023, ПАИ

1,5-годовалая девочка выпала из окна второго этажа многоквартирного дома на улице Аллейной в Печорах. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, ребенок встал на подоконник и опёрся на москитную сетку в открытом окне.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала ребенка с травмами различной степени тяжести в медучреждение. На данный момент пострадавшая находится в реанимации.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.