Первый туристический форум пройдет в Великих Луках

17:38, 03 марта 2023, ПАИ

Первый городской туристический форум пройдёт в Великих Луках с 17 по 18 марта. Об этом рассказала владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад», победительница премии «Народное признание – 2022», Анастасия Князькова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Цель форума – объединение людей, заинтересованных в турпотоке, обмен опытом и новыми идеями по улучшению качества и количества туристических услуг в городе.

«Я выступаю одним из соорганизаторов туристического форума в Великих Луках. Площадку нам предоставляет Технопарк. Организаторами выступают также комитет по культуре Великих Лук и бизнес-инкубатор», – отметила Анастасия Князькова.

По её словам, одна из проблем, которую обсудят на мероприятии, – развитие инклюзивного туризма. К участию приглашаются туроператоры, жители и экскурсоводы.

Владелица гостевого дома добавила, что на форум также приглашены люди с ограниченными возможностями. «Это два спикера, которые будут онлайн, - Роман Иванов из Нижнего Новгорода и Ольга Небесная с Урала, туроператор. И третий гость – Надежда Штреккер из Подмосковья».