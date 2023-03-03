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Культура

Первый туристический форум пройдет в Великих Луках

Первый городской туристический форум пройдёт в Великих Луках с 17 по 18 марта. Об этом рассказала владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад», победительница премии «Народное признание – 2022», Анастасия Князькова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Цель форума – объединение людей, заинтересованных в турпотоке, обмен опытом и новыми идеями по улучшению качества и количества туристических услуг в городе.

«Я выступаю одним из соорганизаторов туристического форума в Великих Луках. Площадку нам предоставляет Технопарк. Организаторами выступают также комитет по культуре Великих Лук и бизнес-инкубатор», – отметила Анастасия Князькова.

По её словам, одна из проблем, которую обсудят на мероприятии, – развитие инклюзивного туризма. К участию приглашаются туроператоры, жители и экскурсоводы. 

Владелица гостевого дома добавила, что на форум также приглашены люди с ограниченными возможностями. «Это два спикера, которые будут онлайн, - Роман Иванов из Нижнего Новгорода и Ольга Небесная с Урала, туроператор. И третий гость – Надежда Штреккер из Подмосковья».

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