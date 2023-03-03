В Пскове впервые пройдёт форум территориальных избирательных комиссий

18:15, 03 марта 2023, ПАИ

Форум территориальных избирательных комиссий впервые пройдёт в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

В истории избирательной системы Российской Федерации это первый форум, который соберёт представителей территориальных избирательных комиссий субъектов РФ для обсуждения наиболее актуальных вопросов организации и проведения избирательных кампаний, обмена опытом и налаживания горизонтальных связей между членами избирательных комиссий.

Мероприятие посетят более 80 участников из 12 субъектов России и Республики Беларусь. Их ждёт насыщенная двухдневная программа с интерактивными зонами, секциями с экспертами и неформальным общением.

С приветственным словом к участникам обратится председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в пленарном заседании примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Форум пройдет при поддержке центральной избирательной комиссии РФ, правительства Псковской области, и Псковского государственного университета.