Убили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

18:39, 03 марта 2023, ПАИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства одного из разработчиков вакцины «Спутник V» на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

В правоохранительных органах сообщили, что убитым оказался Андрей Ботиков, старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который занимался созданием вакцины «Спутник V», передаёт ТАСС.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, убийство произошло 2 марта в квартире на улице Рогова. 29-летний мужчина в ходе бытового конфликта задушил ремнём 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся.

Как отметили в Следственном комитете, подозреваемого в кратчайшие сроки нашли и допросили. Мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение. При этом ранее он привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Следствие планирует направить ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.