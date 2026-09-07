На улице Максима Горького в Пскове сбит велосипедист

11:40, 07 сентября 2026, ПАИ

В Пскове на улице Максима Горького у дома № 53 водитель автомобиля Lada Vesta сбил велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе. Об этом сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Пострадавший 62-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.