На улице Максима Горького в Пскове сбит велосипедист
В Пскове на улице Максима Горького у дома № 53 водитель автомобиля Lada Vesta сбил велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе. Об этом сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадавший 62-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение бригадой медицины катастроф.
На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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