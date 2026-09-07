Псковичи и великолучане перевели почти 700 тысяч рублей на «безопасные счета» мошенников

11:32, 07 сентября 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников, лишившись сбережений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные по телефону убедили граждан, что необходимо задекларировать имеющиеся денежные средства и перевести их на «безопасный счёт». Поддавшись на уловки злоумышленников, горожане выполнили указания и в результате лишились почти 700 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.