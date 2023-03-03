Два человека госпитализированы в результате столкновения маршрутного такси
В Великих Луках на проспекте Гагарина у дома № 111/1 произошло столкновение «Газели» и маршрутки — микроавтобуса «Ситроен». Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка. Они были госпитализированы в медучреждение.
По словам водителя микроавтобуса, в маршрутке находилось 16 человек.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
На данный момент пострадавшие отпущены домой из медучреждения.
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