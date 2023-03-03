Два человека госпитализированы в результате столкновения маршрутного такси

18:52, 03 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках на проспекте Гагарина у дома № 111/1 произошло столкновение «Газели» и маршрутки — микроавтобуса «Ситроен». Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка. Они были госпитализированы в медучреждение.

По словам водителя микроавтобуса, в маршрутке находилось 16 человек.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

На данный момент пострадавшие отпущены домой из медучреждения.