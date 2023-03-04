ФОТОФАКТ Сближение двух планет над Изборской крепостью

11:00, 04 марта 2023, ПАИ

Сближение Венеры и Юпитера над Изборской крепостью заснял пскович Сергей Попов 3 марта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что 10 дней назад было сближение Луны, Венеры и Юпитера. Тогда псковичу удалось запечатлеть их над Псковским кромом.

3 марта планеты уже без спутника были максимально близко друг к другу, и астроном-любитель решил съездить за новыми фотографиями в Изборск.

«Как было не посмотреть на них в телескоп! После всех беганий по сугорбам при сильном ветре и находящих облаках всё-таки успел расчехлить телескоп и увидел в одном поле зрения и Юпитер со спутниками, и Венеру. Галочку можно ставить, соединение зафиксировано», — отметил пскович.

Он опубликовал несколько снимков, сделанных на территории музея-заповедника «Изборск». В кадр попали Изборская крепость и Корсунская часовня.