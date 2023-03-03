Псковские дзюдоисты привезли медали с первенства СЗФО
Спортсмены сборной Федерации дзюдо Псковской области завоевали медали на первенстве СЗФО среди юношей и девушек до 15 лет, которое проходит в Череповце с 2 по 4 марта. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации дзюдо в соцсети «ВКонтакте».
По результатам соревнований команда Псковской области завоевала две золотые и одну серебряную медаль.
Первое место заняли Никита Рендаков и Матвей Степанов, второе — Егор Мельник.
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