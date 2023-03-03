Псковские дзюдоисты привезли медали с первенства СЗФО

20:46, 03 марта 2023, ПАИ

Спортсмены сборной Федерации дзюдо Псковской области завоевали медали на первенстве СЗФО среди юношей и девушек до 15 лет, которое проходит в Череповце с 2 по 4 марта. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации дзюдо в соцсети «ВКонтакте».

По результатам соревнований команда Псковской области завоевала две золотые и одну серебряную медаль.

Первое место заняли Никита Рендаков и Матвей Степанов, второе — Егор Мельник.