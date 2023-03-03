РЖД предоставят скидку для детей на проезд в поездах дальнего следования

22:56, 03 марта 2023, ПАИ

РЖД летом вновь предоставят скидку 50 % на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, следует из сообщения компании.

«Холдинг «РЖД» восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50 % на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха», — говорится в релизе, передаёт агентство «Прайм».

Уточняется, что скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные и вагоны второго и третьего классов электропоезда дальнего следования поездов АО «ФПК» при следовании по территории РФ. Возраст ребёнка определяется на день начала поездки.

Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность. При этом скидка 50 % предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объёме. Скидка не будет предоставляться в скоростных и высокоскоростных поездах.

По данным перевозчика, в летний период 2022 года скидкой 50 % на поезда дальнего следования воспользовалось более 3,1 миллиона детей в возрасте от 10 до 17 лет, что на 25,6 % превышает аналогичный показатель 2021 года. Всего же за семь лет скидкой воспользовалось более 17 миллионов детей.