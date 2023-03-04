Жители Дновского района подали 30 заявок на конкурс ТОСов

12:15, 04 марта 2023, ПАИ

Завершён прием заявок на первый областной конкурс проектов ТОСов в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

По его словам, в этом году требования к заявкам стали более серьезными. Участникам предстояло подготовить сметные расчеты и довольно подробные обоснования по каждому из мероприятий. «Вместе мы справились!» — подчеркнул Шауркин.

Он также опубликовал в своём Telegram-канале перечень всех проектов, которые заявлены на конкурс. Всего жители Дновского района представили 30 проектов. Общая сумма всех заявленных проектов превышает 12 миллионов рублей.

«Позади у нас большой этап работы, проведенный совместно с председателями. Хочу пожелать удачи всем, кто трудился, проявлял инициативу и работал над проектами! Ждём результатов!» — отметил Шауркин.

