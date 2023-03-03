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Культура

Итоги проекта по проведению экскурсий для школьников подвели в Псковской области

Итоги реализации проекта по проведению экскурсий для школьников по значимым историко-культурным местам Псковской области в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» подвели в Псковской области, сообщили в региональном комитете по образованию.

Встреча прошла 3 марта в Псковском техническом лицее, в ней принял участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, врио председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, директора и педагоги школ города.

В ходе реализации совместного проекта Псковской Епархии и Комитета по образованию Псковской области в 2022 году 409 четвероклассников из 9 школ города Пскова совершили экскурсии по значимым историко-культурным местам Псковской области.
 
Обучающиеся приняли участие в обзорных экскурсиях по Псковскому Кремлю и Изборскому музе-заповеднику, а также посетили Псково-Печерский монастырь, Елеазаровский, Святогорский и Мирожский монастыри.
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